Euro STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 4 915,67 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,257 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,046 Prozent auf 4 890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 893,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 918,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 889,58 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,226 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 690,87 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 483,26 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 4 313,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,93 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 918,25 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 2,92 Prozent auf 48,63 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 26,62 EUR), Eni (+ 2,28 Prozent auf 14,68 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 3,10 EUR) und adidas (+ 1,79 Prozent auf 188,42 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,82 Prozent auf 38,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 117,66 EUR), BMW (-1,13 Prozent auf 108,12 EUR), Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 190,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 73,14 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 489 198 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 418,948 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 10,51 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at