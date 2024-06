Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,23 Prozent tiefer bei 4 942,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,284 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,031 Prozent schwächer bei 5 001,97 Punkten in den Handel, nach 5 003,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 942,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 001,97 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 921,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 912,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 4 323,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Kering (+ 0,92 Prozent auf 325,22 EUR), Sanofi (+ 0,85 Prozent auf 90,84 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,44 Prozent auf 742,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,33 Prozent auf 184,05 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,26 Prozent auf 38,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-4,35 Prozent auf 35,24 EUR), Allianz (-3,77 Prozent auf 260,60 EUR), Santander (-2,79 Prozent auf 4,74 EUR), Eni (-2,64 Prozent auf 14,02 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,34 Prozent auf 3,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 547 540 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 365,691 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at