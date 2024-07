Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,07 Prozent leichter bei 4 894,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,253 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,170 Prozent schwächer bei 4 939,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 947,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 877,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 939,44 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 880,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 914,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 356,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,47 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,96 Prozent auf 45,11 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 26,68 EUR), adidas (+ 2,10 Prozent auf 233,50 EUR), Eni (+ 1,04 Prozent auf 14,21 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 24,04 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,12 Prozent auf 183,26 EUR), Siemens (-1,74 Prozent auf 178,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,94 Prozent auf 40,20 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,93 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,66 Prozent auf 132,14 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 566 602 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 389,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

