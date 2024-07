Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,55 Prozent leichter bei 4 843,41 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,179 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,024 Prozent tiefer bei 4 868,97 Punkten, nach 4 870,12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 831,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 868,97 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 3,70 Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 885,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 918,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 362,28 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,33 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,01 Prozent auf 172,24 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,43 Prozent auf 131,46 EUR), SAP SE (+ 0,41 Prozent auf 181,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 24,25 EUR) und UniCredit (-0,05 Prozent auf 37,61 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2,61 Prozent auf 26,27 EUR), Stellantis (-2,58 Prozent auf 18,54 EUR), Infineon (-2,54 Prozent auf 33,59 EUR), BASF (-2,09 Prozent auf 44,29 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,91 Prozent auf 447,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 728 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,448 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

