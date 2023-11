Euro STOXX 50-Handel aktuell: Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,46 Prozent höher bei 4 351,99 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,795 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,090 Prozent stärker bei 4 335,78 Punkten, nach 4 331,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 335,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 354,14 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,313 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 024,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 260,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der Euro STOXX 50 3 929,90 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 12,86 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 141,58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 2,56 EUR), Ferrari (+ 1,04 Prozent auf 333,63 EUR), Siemens (+ 0,98 Prozent auf 149,10 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 172,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,77 Prozent auf 33,05 EUR), Infineon (-0,03 Prozent auf 33,39 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,02 Prozent auf 106,84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,06 Prozent auf 40,92 EUR) und BMW (+ 0,10 Prozent auf 93,64 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 436 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 358,427 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

2023 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

