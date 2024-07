Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,99 Prozent schwächer bei 4 993,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,308 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,272 Prozent auf 5 029,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 043,02 Punkten am Vortag.

Bei 5 038,30 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 992,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 839,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2024, den Wert von 4 984,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 400,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 3,64 EUR), UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 37,15 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,03 Prozent auf 133,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 463,90 EUR) und Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 23,83 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-1,82 Prozent auf 90,50 EUR), Siemens (-1,79 Prozent auf 180,86 EUR), Bayer (-1,71 Prozent auf 26,48 EUR), Infineon (-1,64 Prozent auf 35,50 EUR) und BASF (-1,63 Prozent auf 43,93 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 358 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 394,288 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at