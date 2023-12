EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Der Schlusskurs des ASML NV-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 141,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,641 ASML NV-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 676,74 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 07.12.2023 auf 646,60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 356,77 Prozent gesteigert.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 256,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at