EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die ASML NV-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML NV-Anteile an diesem Tag 167,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,809 ASML NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 892,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 53 361,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +433,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete ASML NV eine Marktkapitalisierung von 355,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at