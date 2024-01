EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 458,55 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das ASML NV-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,808 ASML NV-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.01.2024 auf 811,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 703,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,04 Prozent.

Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 306,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at