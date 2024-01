EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 133,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 74,794 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen ASML NV-Papiere wären am 04.01.2024 48 347,05 EUR wert, da der Schlussstand 646,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 383,47 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 254,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at