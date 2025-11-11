EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Vivendi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Vivendi-Aktie betrug an diesem Tag 2,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vivendi-Aktie investiert, befänden sich nun 48,787 Vivendi-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,14 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 10.11.2025 auf 2,98 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 45,14 Prozent gleich.

Vivendi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at