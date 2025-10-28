EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vivendi-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Vivendi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 446,987 Vivendi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 3,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 396,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at