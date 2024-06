EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2019 wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse BTE gehandelt. Zum Handelsende stand das Saint-Gobain-Papier an diesem Tag bei 33,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,500 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 25.06.2024 2 164,49 EUR wert, da der Schlussstand 73,37 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 164,49 EUR, was einer positiven Performance von 116,45 Prozent entspricht.

Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 36,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at