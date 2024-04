EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ASML NV-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 522,20 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 19,150 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 091,54 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 18.04.2024 auf 840,30 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 091,54 EUR entspricht einer Performance von +60,92 Prozent.

ASML NV wurde am Markt mit 335,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

