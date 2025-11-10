EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die LOréal-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 338,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,538 LOréal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 354,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 469,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,70 Prozent mehr wert.

LOréal war somit zuletzt am Markt 188,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at