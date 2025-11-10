L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Profitable LOréal-Anlage?
|
10.11.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die LOréal-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 338,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,538 LOréal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 354,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 469,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,70 Prozent mehr wert.
LOréal war somit zuletzt am Markt 188,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|L'Oreal-Aktie unter Druck: Wachstumabeschleunigung im dritten Quartal beschleunigt (finanzen.at)
|
22.10.25
|ROUNDUP: L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
21.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.25