L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable LOréal-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 171,10 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,584 LOréal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 374,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,99 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,99 Prozent angewachsen.

Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 199,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen

28.10.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 L'Oréal Kaufen DZ BANK
22.10.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 368,75 -0,41% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen