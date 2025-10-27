L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Rentable LOréal-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 171,10 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,584 LOréal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 374,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,99 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,99 Prozent angewachsen.
Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 199,49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|368,75
|-0,41%