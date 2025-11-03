L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Langfristige Performance
|
03.11.2025 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen
LOréal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 346,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,886 LOréal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 046,61 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 31.10.2025 auf 362,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,66 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von LOréal belief sich jüngst auf 193,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
