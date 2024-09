EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51,17 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 195,427 SAFRAN-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 590,38 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 06.09.2024 auf 192,35 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 37 590,38 EUR entspricht einer Performance von +275,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 80,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at