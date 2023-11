EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 128,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Schneider Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,780 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,37 EUR, da sich der Wert einer Schneider Electric-Aktie am 30.10.2023 auf 142,84 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,37 Prozent.

Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 80,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at