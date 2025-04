NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 300 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alasdair Leslie sprach in einer am Montag vorliegenden Studie vom seltenen Fall, dass im Bereich Energiemanagement die Erwartungen verfehlt wurden. Er rät aber dazu, eine daraus vielleicht resultierende Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 19:46 / UTC



