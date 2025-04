NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe trotz erheblicher negativer Wechselkurseffekte einen starken organischen Umsatztrend gezeigt, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Entwicklung sei zwar hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben. Doch die Zahlen und der Ausblick auf 2025 untermauerten seine jüngste Hochstufung der Aktie. Zudem gehe Schneider Electric davon aus, die Auswirkungen der US-Zölle über höhere Preise an die Kunden weitergeben zu können./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.