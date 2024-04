Euronext-Handel: CAC 40 steigt letztendlich

Am Mittwoch bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,62 Prozent höher bei 7 981,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,504 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,327 Prozent stärker bei 7 958,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 932,61 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 958,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 060,99 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,866 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 8 164,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der CAC 40 mit 7 318,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 498,18 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,98 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 253,59 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 347 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 396,499 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 7,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at