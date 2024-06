Euronext-Handel So steht der CAC 40 am Nachmittag

Der CAC 40 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent auf 7 579,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 7 619,10 Punkte an der Kurstafel, nach 7 609,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 626,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 551,30 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,719 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 132,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Stand von 8 204,81 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, einen Stand von 7 215,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,641 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Tops und Flops im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Kering (+ 4,11 Prozent auf 339,65 EUR), SAFRAN (+ 0,73 Prozent auf 198,60 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 0,43 Prozent auf 2 204,50 EUR), Saint-Gobain (+ 0,35 Prozent auf 73,54 EUR) und Schneider Electric (+ 0,31 Prozent auf 227,10 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind derweil Stellantis (-3,30 Prozent auf 18,73 EUR), Veolia Environnement (-2,28 Prozent auf 28,08 EUR), AXA (-1,36 Prozent auf 30,18 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-1,35 Prozent auf 21,95 EUR) und EssilorLuxottica (-1,35 Prozent auf 203,40 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die AXA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 419 268 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 366,637 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,83 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at