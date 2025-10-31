EV Nickel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EV Nickel hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

