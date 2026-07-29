Evercore Partner a Aktie
WKN DE: A0KEXP / ISIN: US29977A1051
|
29.07.2026 12:50:16
Evercore Inc. Q2 Income Retreats
(RTTNews) - Evercore Inc. (EVR) announced a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $95.277 million, or $2.32 per share. This compares with $97.201 million, or $2.36 per share, last year.
Excluding items, Evercore Inc. reported adjusted earnings of $127.056 million or $2.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.8% to $990.199 million from $833.830 million last year.
Evercore Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.277 Mln. vs. $97.201 Mln. last year. -EPS: $2.32 vs. $2.36 last year. -Revenue: $990.199 Mln vs. $833.830 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evercore Partners Inc (A)
|
28.07.26
|Ausblick: Evercore Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Evercore Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Evercore Partners A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)