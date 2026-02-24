Everus Constr Group Aktie
WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034
|
24.02.2026 22:54:06
Everus Construction Group, Inc. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Everus Construction Group, Inc. (ECG) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $55.27 million, or $1.08 per share. This compares with $34.46 million, or $0.67 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 33.0% to $1.01 billion from $759.63 million last year.
Everus Construction Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.27 Mln. vs. $34.46 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $0.67 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $759.63 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Everus Constr Group Inc When Issued
