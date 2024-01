EVOTEC-Aktie stärker: EVOTEC erhält Millionensumme wegen Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb

Der Fortschritt in der Partnerschaft bedeute eine weitere Stärkung der gemeinsamen Pipeline an Neurologie-Programmen, erklärte der im MDAX - und TecDAX notierte Wissenschaftskonzern, der mit dem Geld die weitere Forschung vorantreiben will.

"Während sich das erste Programm aus unserer Neurologie-Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb auf dem Weg in eine Phase-II-Studie befindet, wächst unsere Partnerschaft auch in der Wirkstoffforschungsphase", sagte Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von EVOTEC. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bestrebungen in der Wirkstoffforschung, unterstützt von unseren einzigartigen PanOmics-basierten und von Patient:innen abgeleiteten zellulären Modellen, neue Behandlungsmöglichkeiten für Patient:innen liefern werden, die von verheerenden neurologischen Erkrankungen betroffen sind."

Der Ursprung der Neurologie-Partnerschaft der beiden Unternehmen reicht bis in das Jahr 2016 zurück.

Die EVOTEC-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,97 Prozent auf 18,13 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)