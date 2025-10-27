Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
27.10.2025 17:09:00
EVOTEC-Aktie gewinnt: Zahlung von Bristol Myers Squibb nach Meilenstein gesichert
Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will EVOTEC weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen EVOTEC und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte EVOTEC-Aktie gewinnt am Montag via XETRA zeitweise 2,52 Prozent hinzu auf 7,15 Euro. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb tendieren an der NYSE dagegen 1,21 Prozent tiefer auf 43,30 US-Dollar.
/men/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
Bildquelle: John Greim/LightRocket via Getty Images
Aktien in diesem Artikel
|Bristol-Myers Squibb Co.
|37,40
|-1,16%
