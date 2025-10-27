Bristol-Myers Squibb Aktie

WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

27.10.2025 17:09:00

EVOTEC-Aktie gewinnt: Zahlung von Bristol Myers Squibb nach Meilenstein gesichert

Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb voran.

Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will EVOTEC weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen EVOTEC und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte EVOTEC-Aktie gewinnt am Montag via XETRA zeitweise 2,52 Prozent hinzu auf 7,15 Euro. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb tendieren an der NYSE dagegen 1,21 Prozent tiefer auf 43,30 US-Dollar.

/men/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

EVOTEC-Aktie im Plus: Optimistisches Umfeld und Bavarian Nordic treiben Kurs

Bildquelle: John Greim/LightRocket via Getty Images

