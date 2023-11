EVOTEC-Aktie verliert: RBC stuft EVOTEC auf 'Sector Perform' ab

Analyst Charles Weston glaubt laut einer am Montag vorliegenden Studie weiter an die Entwicklungsplattform der Wirkstoffforscher. Kurzfristig gebe es aber enorme Unsicherheiten für die Geschäftszahlen angesichts der schwierigen Life-Science-Branche, des Wettbewerbsdrucks, der Erholung von der Cyberattacke sowie der Investitionen in Just EVOTEC Biologics. Zudem verwies Weston auf den überdurchschnittlich guten Lauf der Aktien.

Die EVOTEC-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 3,28 Prozent auf 16,96 Euro nach.

