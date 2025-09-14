Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|
14.09.2025 12:33:38
EVP-Chef Weber kündigt Rücknahme von Verbrenner-Aus an
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EVP-Chef Manfred Weber hat angekündigt, dass das von der EU beschlossene Aus für Verbrennungsmotoren zurückgenommen wird. "Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus", sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei der "Welt am Sonntag". Im Herbst solle dazu ein Vorschlag vorgelegt werden. Am Ziel der Klimaneutralität wolle er zwar festhalten, betonte Weber, der Weg dorthin müsse jedoch offenbleiben.
Weber stellte der Zeitung ein "Vier-Punkte-Auto-Versprechen für Europa" vor. Neben der Rücknahme des Verbrenner-Aus fordert er eine virtuelle Auto-Universität, den Einsatz von "KI-Gigafabriken" zur Fahrzeugentwicklung sowie Testregionen für neue Technologien wie autonomes Fahren. Zudem will er in den Dialog mit Beschäftigten der Autoindustrie intensivieren.
"Die ideologischen Fehler der vergangenen Legislaturperiode müssen korrigiert werden", sagte Weber und rief die Sozialdemokraten zur Unterstützung auf. "Es ist wichtig, dass wir Jobs in der Autoindustrie sichern und die Arbeiter für uns gewinnen." Womöglich lasse sich auf diese Weise auch der Aufstieg der Rechtspopulisten verlangsamen, so Weber.
Hintergrund ist eine EU-Verordnung von 2023, die eine Senkung der Pkw-Emissionen um 100 Prozent vorsieht und damit faktisch das Aus für Verbrennungsmotoren bedeutet. Der Chef des französischen Autozulieferers Valeo, Christophe Périllat, plädiert laut "Welt am Sonntag" für eine Absenkung der Quote auf 90 Prozent. Dies würde weiterhin den Einsatz von Plug-in-Hybriden und Range Extendern ermöglichen./lig/DP/men
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|83,68
|-0,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|51,47
|-0,98%
|Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,30
|0,44%
|Valeo SA
|10,52
|0,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,55
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.