BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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26.05.2026 10:46:04
Ex-Blackrock-Managerin wechselt zu Vanguard
Ursula Marchioni übernimmt bei Vanguard die neu geschaffene Funktion als Head of Multi-Asset & Advisor Solutions für Europa. Zuletzt arbeitete die studierte Physikerin 13 Jahre lang für Blackrock in London. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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