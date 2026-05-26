BlackRock Aktie

BlackRock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

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26.05.2026 10:46:04

Ex-Blackrock-Managerin wechselt zu Vanguard

Ursula Marchioni übernimmt bei Vanguard die neu geschaffene Funktion als Head of Multi-Asset & Advisor Solutions für Europa. Zuletzt arbeitete die studierte Physikerin 13 Jahre lang für Blackrock in London. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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