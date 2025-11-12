Exicom Tele-Systems legte Quartalsergebnis vor

Exicom Tele-Systems präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -5,35 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,360 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83,69 Prozent auf 2,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at