Expensif a Aktie
WKN DE: A3C7DV / ISIN: US30219Q1067
|
27.02.2026 05:33:40
Expensify, Inc. Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Expensify, Inc. (EXFY) announced Loss for its fourth quarter of -$7.12 million
The company's earnings totaled -$7.12 million, or -$0.08 per share. This compares with -$1.31 million, or -$0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.9% to $35.20 million from $37.00 million last year.
Expensify, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.12 Mln. vs. -$1.31 Mln. last year. -EPS: -$0.08 vs. -$0.01 last year. -Revenue: $35.20 Mln vs. $37.00 Mln last year.
