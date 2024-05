Expertenfavoriten: Nicht nur NVIDIA und AMD gehören zu den Lieblingen der Analysten

Eine Untersuchung zeigt: Die Aktien der Chipunternehmen und KI-Akteure NVIDIA und AMD befinden sich unter den Lieblingen der Wall Street-Analysten. In diesen Punkten konnten die Titel überzeugen.

• Top-Aktien der Wall Street-Analysten• Hoher Anteil an Kaufempfehlungen• NVIDIA und AMD überzeugen mit Kapitalrendite

Top-20-Aktien der Experten

Tag für Tag verpassen Wall Street-Experten zahlreichen Aktien neue Bewertungen - mit unterschiedlichem Ergebnis. Oftmals können diese Experteneinschätzungen auch direkte Auswirkungen auf die Kursbewegungen der betroffenen Titel haben.

Doch welche US-Aktien gehören eigentlich zu den Favoriten der Strategen? Dieser Frage hat sich das Börsenportal "MarketWatch" angenommen. Um die 20 Lieblingsaktien der Wall Street-Analysten zu ermitteln, hat das Medium alle im S&P 500 enthaltenen Titel auf den Anteil der Kaufempfehlungen untersucht. Zusätzlich wurden bei den Top-Picks auch das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum bis 2025 festgehalten.

Liste wird von Zoetis angeführt

Auf dem ersten Platz der Top-Liste befinden sich die Aktien des Tierarzneimittelherstellers Zoetis. Hier beträgt der Anteil an Kaufempfehlungen satte 89 Prozent. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel der Analysten liegt bei 223,99 US-Dollar, während die Papiere an der NYSE zuletzt bei 159,70 US-Dollar (Schlusskurs vom 29. April 2024) gehandelt wurden - ein Aufwärtspotenzial von 40,2 Prozent. Den Einschätzungen der Experten zufolge dürfte Zoetis seinen Umsatz bis 2025 jährlich um 7,3 Prozent steigern, der Gewinn je Aktie soll sogar um 12,8 Prozent zulegen.

Platz zwei des Rankings geht an die Kreuzfahrtreederei Carnival, gefolgt von Aptiv, Insulet und Las Vegas Sands.

Sonnige Aussichten für NVIDIA

Erst gegen Ende der Liste findet sich hingegen der KI-Profiteur NVIDIA - und das, obwohl die Aktie des US-Chipdesigners in den vergangenen Monaten kein Halten zu kennen schien. Mit Platz 18 und einer "Buy"-Rate von 88 Prozent steht NVIDIA damit noch vor Bio-Techne und VICI Properties. Im Schnitt erwarten die berücksichtigten Analysten innerhalb der kommenden 12 Monate einen Kurs bei 989,01 US-Dollar. Derzeit werden NVIDIA-Aktien an der NASDAQ bei 877,57 US-Dollar (Schlusskurs vom 29. April 2024) gehandelt. Die Experten attestieren dem KI-Titel also ein Aufwärtspotenzial von 12,7 Prozent.

Während der Umsatz bis 2025 pro Jahr um 51,9 Prozent steigen soll, wird für den Gewinn je Aktie ein jährliches Plus von 69,2 veranschlagt.

AMD mit höherem Aufwärtspotenzial als NVIDIA

Branchenkollege AMD, den Melius Research-Analyst Ben Reitzes jüngst als "Mini-NVIDIA" bezeichnete, findet sich hingegen bereits auf dem sechsten Platz wieder. Zwar fällt der Chiphersteller mit einer Kaufempfehlungsrate von 80 Prozent hinter Platzhirsch NVIDIA zurück, entscheidend ist hier aber das Aufwärtspotenzial, das die Experten für die Aktie sehen. Dies beträgt - bei einem aktuellen Kurs von 160,20 US-Dollar (Schlusskurs vom 29. April 2024) und einem durchschnittlichen Kursziel von 201,42 US-Dollar - 26 Prozent.

Den Umsatz dürfte AMD in diesem und nächstem Jahr außerdem um 19,8 Prozent steigern. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Strategen bis 2025 sogar ein Plus von 224,3 Prozent im Jahr.

Starke Kapitalrenditen

Neben den bereits genannten Metriken untersuchte MarketWatch bei den Top-20-Werten außerdem die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) der jeweiligen Unternehmen. FactSet nach setzt sich der Wert aus dem Gewinn geteilt durch die Summe des Buchwerts der Stammaktien, der Vorzugsaktien, der langfristigen Schulden und der aktivierten Leasingverbindlichkeiten zusammen. Dies soll zeigen, ob das Management der jeweiligen Firmen ein gutes Händchen im Umgang mit dem Kapital der Anleger bewiesen hat.

NVIDIA hat von allen untersuchten Werten die höchste durchschnittliche Kapitalrendite auf Fünfjahressicht vorzuweisen. Zum Zeitpunkt der Erhebung betrug diese 1.547 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgt AMD mit einer fünfjährigen durchschnittlichen Kapitalrendite von 430 Prozent.

Diese Branchen sind im S&P 500 besonders renditestark

Darüber hinaus untersuchte MarketWatch, welche Branchen im S&P 500 in diesem Jahr bislang besonders renditestark waren - und welche eher weniger. Angeführt wurde der Index von Energieunternehmen, gefolgt von Kommunikationsdienstleistern und Firmen der Finanzbranche. Über schwache Renditen verfügten jedoch Verbrauchsgüter- und Immobilienunternehmen.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.