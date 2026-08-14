Explicit Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Explicit Finance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Explicit Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,6 Millionen INR im Vergleich zu 8,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at