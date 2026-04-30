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30.04.2026 06:31:29
Extra Space Storage gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Extra Space Storage hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Extra Space Storage 1,28 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 856,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 820,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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