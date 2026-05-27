ExxonMobil Aktie

ExxonMobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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27.05.2026 06:00:14

ExxonMobil Texas move ignites battle over shareholder rights

Investors will decide on Wednesday whether to approve oil major’s reincorporation as it seeks to parry investor activismWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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