ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
18.11.2025 12:30:05
ExxonMobil to close Scottish chemicals plant with loss of 200 jobs
US oil major blames difficult market conditions and UK policy environment
