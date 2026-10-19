F.N.B Q3 Income Rises

(RTTNews) - On Monday, F.N.B. Corporation (FNB) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the period went up to $152.86 million or $0.43 per share from $149.51 million or $0.41 per share in the same quarter a year ago. Total Non interest income went down to $92.60 million from $98.17 million a year ago.

Total interest income slightly increased to $595.98 million from $595.97 million in the previous year.

In the after hours on the NYSE, the shares were trading at $16.96, after closing Monday's trading 1.57 percent down.