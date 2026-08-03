Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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03.08.2026 17:19:19
Fact check: Russian disinformation targets German elections
Ahead of four elections in Germany this fall, dozens of fake posts are circulating online aimed at discrediting candidates and portraying Germany as divided. Analysts warn that Russia is now targeting local candidates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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