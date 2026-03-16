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Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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16.03.2026 14:42:00

Fairphone 6: Android-16-Update startet früher als geplant

Eigentlich erst für April angekündigt, verteilt Fairphone das Update auf Android 16 für sein aktuelles Smartphone bereits ab dem 16. März schrittweise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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