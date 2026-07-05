Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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05.07.2026 20:55:20
Far-right AfD doubles down in bid to govern Germany
The AfD has strengthened its hardline leadership despite ongoing scrutiny from Germany's domestic intelligence agencies. Co-leader Alice Weidel says the far-right party is ready to govern after strong polling gains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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