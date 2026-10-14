Beige Holdings Aktie
ISIN: ZAE000154787
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14.10.2026 22:51:56
Fed’s October Beige Book points to higher inflation
Growth was largely in manufacturing sectors largely connected to AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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