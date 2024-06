Fehlende Impulse in London: FTSE 100 zum Start im Seitwärtstrend

Am Freitag gewinnt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,00 Prozent auf 8 163,74 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,563 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 163,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 163,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 178,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 163,06 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,990 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 428,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 743,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 602,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Pershing Square (+ 1,54 Prozent auf 43,44 GBP), Legal General (+ 1,52 Prozent auf 2,27 GBP), Smurfit Kappa (+ 0,92 Prozent auf 42,60 EUR), Sage (+ 0,82 Prozent auf 10,40 GBP) und Halma (+ 0,64 Prozent auf 26,81 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-1,24 Prozent auf 139,95 GBP), Severn Trent (-1,11 Prozent auf 24,92 GBP), Rolls-Royce (-1,09 Prozent auf 4,63 GBP), United Utilities (-0,95 Prozent auf 10,41 GBP) und Burberry (-0,93 Prozent auf 10,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 300 477 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 11,25 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at