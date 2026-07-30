Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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30.07.2026 16:31:19
Ferrari profits boosted by AI wealth and hyper-personalisation boom
Custom services set to account for as much as 20% of revenue, Italian luxury-car maker saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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