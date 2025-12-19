Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
19.12.2025 15:17:00
Figma: KI-Tools sparen Umweg über Bildbearbeitung
Figma erweitert seine Designplattform um KI-Tools zur Bildbearbeitung. Sie isolieren und retuschieren Motive oder erweitern den Hintergrund direkt im Layout.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Figmamehr Nachrichten
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|31,40
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.