Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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15.05.2026 14:32:39
Figma (FIG) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 14, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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