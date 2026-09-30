Zilch Aktie
WKN DE: NETZIL / ISIN: NET00ZILCH00
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30.09.2026 06:00:14
Fintech Zilch taps banks for IPO next year
UK consumer credit company has invited advisers to pitch on a planned listing in LondonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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