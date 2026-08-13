First Gen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Gen hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,33 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 25,81 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,45 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at