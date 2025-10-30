First Solar Aktie

First Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 21:28:05

First Solar, Inc. Profit Climbs In Q3, But Misses Estimates

(RTTNews) - First Solar, Inc. (FSLR) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.

The company's earnings came in at $455.94 million, or $4.24 per share. This compares with $312.96 million, or $2.91 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $4.29 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 79.6% to $1.594 billion from $887.668 million last year.

First Solar, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $455.94 Mln. vs. $312.96 Mln. last year. -EPS: $4.24 vs. $2.91 last year. -Revenue: $1.594 Bln vs. $887.668 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $14.00 - $15.00 Full year revenue guidance: $4.95 - $5.20 Bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Solar Incmehr Nachrichten