First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
30.10.2025 21:28:05
First Solar, Inc. Profit Climbs In Q3, But Misses Estimates
(RTTNews) - First Solar, Inc. (FSLR) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $455.94 million, or $4.24 per share. This compares with $312.96 million, or $2.91 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $4.29 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 79.6% to $1.594 billion from $887.668 million last year.
First Solar, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $455.94 Mln. vs. $312.96 Mln. last year. -EPS: $4.24 vs. $2.91 last year. -Revenue: $1.594 Bln vs. $887.668 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $14.00 - $15.00 Full year revenue guidance: $4.95 - $5.20 Bln
